Детскую школу искусств в Александрове полностью отремонтируют. Работы рассчитаны на два года, сообщили в правительстве области. Ремонт уже начался, в 2023 году планируется доделать кровлю,

Детскую школу искусств в Александрове полностью отремонтируют. Работы рассчитаны на два года, сообщили в правительстве области. Ремонт уже начался, в 2023 году планируется доделать кровлю, отопление, а также вход в здание. На реставрацию выделили более 14 миллионов рублей из “всех уровней бюджетов”. В Вязниках в 2024 году откроют Центр культурного развития, построенный с нуля. Там