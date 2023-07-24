Народные приметы на 25 июля. Для чего в Проклов день собирали лекарственные растения и умывались...

Народные приметы на 25 июля. Для чего в Проклов день собирали лекарственные растения и умывались росой.25 июля 2023 года проходит народный праздник Проклов день. По другому его называли Прокл Плакальщик. Православная церковь чтит память мучеников Прокла и Илария, которые пострадали во II веке. Плакальщиком же этот день назвали из-за начала больших рос по утрам в полях.Обильные росы для крестьян были неприятным явлением. Как раз в это время идёт покос и жатва. От большой влажности сено промокает, начинает загнивать и портиться. Потому старались как можно скорее убрать урожай.Что можно делать в Проклов день?Считается, что 25 июля роса обладает чудотворными свойствами. Утром на Прокла Плакальщика принято умывать лицо, умывание росой способно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.В Проклов день собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что к этому празднику они набирают целебную силу.День благоприятен для заключения соглашений.Что нельзя делать в Проклов день?Нельзя заключать финансовые сделки и проводить деловые переговоры. Они будут провальными.Запрещено ругаться и сквернословить. Ругань и сплетни в праздник Прокла Плакальщика считались дурным знаком. Тех, кто затевал ссоры в этот день, ждали неминуемые беды.Нельзя проводить финансовые операции, сделки, вклады, взятие кредитов, делать крупные приобретения — окажутся провальными.Народные приметы на 25 июля 2023 годаУтром много росы или туман — к ясному дню, остаток лета будет жарким.Утром нет росы — скоро пойдёт дождь.Роса долго не пересыхает — перед грозой.Пчёлы громко жужжат — к жаркой погоде.Туман над лесом стоит — к дождю.Тёплая погода — осень будет тёплой.Дождь — к мокрой осени.Фото pxfuel.com