Народные приметы на 25 июля. Для чего в Проклов день собирали лекарственные растения и умывались...
Народные приметы на 25 июля. Для чего в Проклов день собирали лекарственные растения и умывались росой.
25 июля 2023 года проходит народный праздник Проклов день. По другому его называли Прокл Плакальщик. Православная церковь чтит память мучеников Прокла и Илария, которые пострадали во II веке. Плакальщиком же этот день назвали из-за начала больших рос по утрам в полях.
Обильные росы для крестьян были неприятным явлением. Как раз в это время идёт покос и жатва. От большой влажности сено промокает, начинает загнивать и портиться. Потому старались как можно скорее убрать урожай.
Что можно делать в Проклов день?
Считается, что 25 июля роса обладает чудотворными свойствами. Утром на Прокла Плакальщика принято умывать лицо, умывание росой способно вылечить многие болезни и защитить от сглаза и порчи. От утренней росы ум проясняется, зрение улучшается, а бессонница уходит.
В Проклов день собирали лекарственные растения. Знахари говорили, что к этому празднику они набирают целебную силу.
День благоприятен для заключения соглашений.
Что нельзя делать в Проклов день?
Нельзя заключать финансовые сделки и проводить деловые переговоры. Они будут провальными.
Запрещено ругаться и сквернословить. Ругань и сплетни в праздник Прокла Плакальщика считались дурным знаком. Тех, кто затевал ссоры в этот день, ждали неминуемые беды.
Нельзя проводить финансовые операции, сделки, вклады, взятие кредитов, делать крупные приобретения — окажутся провальными.
Народные приметы на 25 июля 2023 года
Утром много росы или туман — к ясному дню, остаток лета будет жарким.
Утром нет росы — скоро пойдёт дождь.
Роса долго не пересыхает — перед грозой.
Пчёлы громко жужжат — к жаркой погоде.
Туман над лесом стоит — к дождю.
Тёплая погода — осень будет тёплой.
Дождь — к мокрой осени.
Фото pxfuel.com