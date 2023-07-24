17 января 2024 года Мите Фомину исполнится 50 лет. О подготовке к полувековому юбилею певец рассказал Дни.ру.

17 января 2024 года Мите Фомину исполнится 50 лет. О подготовке к полувековому юбилею певец рассказал "Дни.ру"."Я уже начал подготовку к большому концерту именименя, который состоится 27 января в "Вегас Сити Холл", – радуется артист. – Договор сзалом же подписан, идет работа над новой программой, ищу режиссера. В концертебудут и звездные гости, и. конечно, мои номера". Шоу удивитт гостей размахом, премьерами, костюмами.Разумеется, не обойдется без грандиозного праздничного банкета. "Застолье планирую в другой день, иначе я сорву концерт, – честно призналсямузыкант. – Плюс к 27-му января уже все точно вернутся с зимних отпусков и собратьлюдей в Москве будет проще".Что же касается подарков, то Митя умоляет: ничего ненесите, ничего не покупайте, ничего не придмывайте. Мол, у него все уже есть. "Мне даже цветов ненадо! Их так жалко потом выбрасывать!" – говорит Фомин. Стоит заметить, что его коллега по сцене Сергей Лазарев давно уже поклонников вместо цветов делать взносы в благотворительные фонды – так больше пользы."Люди на концертах все равно дарят многосувениров, я это все бережно собираю и когда-нибудь открою свой музей, открытоки писем. Может быть, напишу и книгу", – улыбается Митя.В Москве сейчас есть более 100 мемориальных музеев, среди которых – квартиры Чайковского, Плисецкой, Скрябина, Шаляпина. Так что музей Фомина кажется логичным.