Что для артиста значит удачно выступить на сцене? Певица Лолита дала ответ на этот вопрос.

Что для артиста значит удачно выступить на сцене? Певица Лолита дала ответ на этот вопрос.Активная карьера Лолиты Милявской насчитывает не один десяток лет. За это внушительное время артистка не только заматерела, но и достигла высокого уровня в профессиональной деятельности.В ходе интервью в рамках VK Fest 2023 в беседе с журналистами певица рассказала, без чего не может обойтись ни одно успешное выступление. По мнению Милявской, совершенно неважно, сколько песен артист будет исполнять на сцене — одну, двадцать или весь сольный концерт. Самое главное — это нервничать.Лолита отметила, что если не испытывать переживания из-за того, как пройдет выступление, многое может пойти не по плану. Есть огромный риск с треском провалиться и разочаровать публику."Выступления ничем не отличаются, так же нервничаешь, хоть на одну песню, хоть на двадцать, хоть на сольник. Если не нервничаешь перед выступлением, значит, что-то не так. Значит, во-первых, не пойдет, просто не пойдет, и ты можешь уйти под стук собственных копыт. Поэтому я нервничаю всегда и молюсь", — цитирует звезду .