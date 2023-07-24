Мужчина выиграл в лотерее «Спортлото «5 из 36» 1 152 108 рублей. Имя и фамилия везунчика, разумеется, не разглашается. Билет победителю достался всего за 60 рублей. В лотерее разыграли восемь

Мужчина выиграл в лотерее «Спортлото «5 из 36» 1 152 108 рублей. Имя и фамилия везунчика, разумеется, не разглашается. Билет победителю достался всего за 60 рублей. В лотерее разыграли восемь призов. Самый большой – 7,8 миллионов рублей – получил счастливчик из города Находки Приморского края. Вторая по величине сумма достанется как раз петушинцу. Выигрыш любимец фортуны пока