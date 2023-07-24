Ночью с 23 на 24 июля в посёлке Передел Судогодского района сгорел частный жилой дом.

Ночью с 23 на 24 июля в посёлке Передел Судогодского района сгорел частный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило в 23.47, и на место происшествия немедленно выехали спасатели. Пламя охватило строение на площади 108 квадратных метров. Спасатели не дали огню перекинуться на близлежащие здания и вскоре потушили возгорание. В ликвидации пожара участвовали 11 человек и 4 единицы техники.О пострадавших не сообщается. Сегодня специалисты выясняют точную причину возгорания.