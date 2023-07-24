По данным экспертов, путевки в Турцию сейчас стоят дороже.

В июле на агрегаторах горящие недельные туры в ОАЭ можно было найти за 80 тысяч рублей на двоих, что на 30-65% дешевле, чем зимой. По данным экспертов, путевки в Турцию сейчас стоят дороже, пишет РИА Новости.Лето в арабской стране считается несезоном, поскольку температура воздуха достигает отметки +50. Однако эксперты утверждают – не все так плохо. Представители отрасли сообщили изданию, что не во всех эмиратах очень жарко. Например, когда в Дубае +37, в Фуджейре — чуть больше +31, поскольку дует ветер с Оманского залива. Кроме того, во всех помещениях и бассейнах устанавливают кондиционеры. В 2023 году в Дубае открыли несколько пляжей для купания ночью.У россиян возникают вопросы относительно внешнего вида на пляже. Эксперты отрасли отмечают, что на пляжах в ОАЭ туристы носят привычную одежду.— Женщины ходят по улицам в шортах, топах и босоножках. Другое дело, если вы собираетесь заглянуть в мечети или Центр трех религий Abrahamic Family House в Абу-Даби: тогда нужно прикрыть руки, ноги и волосы. Впрочем, там туристкам выдают бесплатные накидки — абайи, — объясняют в Интуристе.Туристам посоветовали в жаркую погоду заменить посещение пляжа шоппингом, отдыхом у бассейна или катанием на лыжах или коньках – в Mall of the Emirates есть пять лыжных трасс (самая протяженная — 400 метров) Ski Dubai, в Dubai Mall — каток. Сотрудники местных турфирм считают, что в жаркую погоду гости курортов смогут поднять градус от острых ощущений в парках и моллах. В Snow Abu Dhabi можно слепить снеговика при температуре воздуха -2.