Генеральный директор компании-девелопера рассказала, почему строителям выгодно перерабатывать отходы собственного производства.

Генеральный директор компании-девелопера рассказала, почему строителям выгодно перерабатывать отходы собственного производства.Более 20 млн квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию застройщики Москвы и Подмосковья в 2022 году, побив собственный рекорд предыдущего года. Обратная сторона этого бума — строительные отходы, которые регион ежегодно генерирует в объеме порядка 50 млн кубометров. По статистике, этот вид мусора составляет треть всего, что хранится на полигонах, и ещё немалую часть ломаного кирпича и бетона застройщики из экономии вывозят на нелегальные свалки. Контроль оборота строительных отходов власти начали всего четыре года назад, а спустя ещё два года взяли курс на переработку.Между тем, это направление уже более двадцати лет развивает один из московских девелоперов, специализирующийся на строительстве высотных домов ДСК-1, которым руководит Лилита Беликова. Она занимается устойчивым развитием строительного бизнеса, который подразумевает заботу об экологии — до 80 % строительных отходов с объектов компании отправляются в переработку. Успешная реализация проекта в столичном регионе позволила Лилите открыть подобный бизнес в США, где экологические требования значительно жестче, чем в России. Зачем застройщикам заниматься переработкой отходов и где используется полученное вторсырье — в интервью с Лилитой Беликовой.— Лилита, вы являетесь генеральным директором строительной компании, которая специализируется на строительстве высотных жилых домов, а также социальных инфраструктурных объектов, таких как крупнейший “ковидный” госпиталь в Москве, например. Почему вы решили заниматься переработкой строительных отходов, в то время как большинство других застройщиков просто вывозят их на полигоны?Во время работы в девелоперской компании я столкнулась с проблемой, связанной с огромным количеством строительного мусора, который образуется при строительстве высокоэтажных домов. Как и другие застройщики, мы тогда вывозили отходы на полигоны, но я увидела, что этот процесс можно сделать более щадящим для окружающей среды и выгодным для компании. Большая часть отходов на любой стройке — это остатки бетона, кирпичи, древесные отходы, упаковочные материалы и другие. И это те материалы, которые можно после специальной обработки использовать повторно на других строительных объектах. Этот вариант гораздо эффективнее и экологичнее. Так родилась идея создать специализированную компанию по переработке строительных отходов.— В зависимости от объекта, вам удаётся перерабатывать до половины строительных отходов. Какие продукты переработки вы повторно используете на своих стройобъектах?Мы используем передовые технологии, такие как дробление, сортировка, магнитное и воздушное отделение, а также переработку через термические и химические процессы. В результате мы получаем различные материалы, которые могут быть повторно использованы в строительной индустрии, такие как щебень или вторичный бетон), подсыпка для строительства дорог, арматурные конструкции, древесина для производства плит и многое другое.— Власти Москвы и Московской области озаботились вопросами переработки строительного мусора меньше пяти лет назад, вы же успешно развиваете это направление более 20 лет. Расскажите, как устроен этот процесс на ваших стройках и чем он отличается от традиционного подхода?Мы занимаемся крупными объектами, поэтому часто привлекаем на свои площадки другие компании, которые работают в строительной отрасли. За время нашего существования на рынке со многими из них мы выстроили долгосрочные отношения. В качестве субподрядчиков, они выполняют различные задачи, включая строительство новых коммуникаций, реконструкцию или ремонт существующих объектов. В процессе своей работы, они генерируют значительное количество строительного мусора. В традиционной практике эти субподрядчики должны организовать вывоз этого мусора. Обычно заключается контракт со специализированными компаниями, которые забирают отходы и вывозят их в идеале — на полигоны, но иногда, чтобы сэкономить, просто в лес.Нашим субподрядчикам не нужно искать тех, кто организует вывоз отходов. Наша цель — минимизировать воздействие строительной деятельности на окружающую среду и способствовать устойчивому развитию. Мы предлагаем им свои услуги по сбору, транспортировке и обработке строительных отходов. Сначала мы проводим сортировку и классификацию отходов. Для различных типов отходов предоставляем разные контейнеры, чтобы облегчить последующую переработку, а затем используем различные технологии и оборудование для их переработки. Благодаря нашим услугам, субподрядчики могут сосредоточиться на своей основной деятельности, зная, что управление и переработка строительного мусора осуществляются профессионалами.— Вы начинали в то время, когда большинство людей в России не задумывались о том, что отходы можно и нужно перерабатывать. Отсутствие такого понимания у потенциальных клиентов — это серьёзное препятствие на пути развития бизнеса. Тем не менее вам, Лилита, удалось его преодолеть. Насколько с тех пор поменялось отношение к проблеме в обществе?Недостаточное понимание проблемы накопления строительного мусора в обществе — это один из основных вызовов, с которым мы сталкиваемся до сих пор. Многие люди не осознают, что строительный мусор может быть переработан и повторно использован, и предпочитают просто избавиться от него. Это требует от нас дополнительных усилий по информированию и просвещению общественности о наших возможностях и преимуществах переработки.В то же время я вижу, в России наблюдается усиленный интерес к устойчивому развитию и экологически ответственным практикам в строительной отрасли. Сейчас гораздо больше застройщиков и строительных компаний начинают обращать больше внимания на сортировку и утилизацию строительных отходов, с целью сокращения количества отходов, вывозимых на полигоны.— Судя по финансовым показателям компании, Лилита, ваша просветительская деятельность вкупе с управленческими навыками достаточно эффективна: с 2021 по 2022 год компания “Специализированный застройщик ДСК-1 Тушино” продемонстрировала впечатляющий рост свыше 60%. География вашего присутствия тоже растёт. Расскажите, где кроме Москвы и Подмосковья вы распространяете практику переработки?Вместе с командой мы всё время успешно расширяли нашу деятельность в различных регионах страны. Одним из ключевых направлений были такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Калуга и Обнинск, где мы активно работали над проектами строительства высокоэтажных домов и применяли передовые практики в управлении строительным мусором. Мы прилагали усилия для внедрения стратегий переработки строительных отходов, основанных на принципах устойчивого развития. Это включало в себя сотрудничество с местными организациями по переработке и утилизации строительного мусора, а также использование новейших технологий и оборудования.Наша команда активно сотрудничала с местными строительными компаниями, градостроительными организациями и государственными учреждениями в каждом из этих городов. Мы стремились к партнерству и взаимодействию, чтобы создать более устойчивую будущую среду для всех.Продолжение нашей работы и расширение в указанных городах России демонстрируют нашу преданность и стремление к устойчивому развитию в сфере строительства и переработки строительного мусора. Это является важным вкладом в экологически ответственное будущее этих городов, России и в целом мире.— Успешное ведение бизнеса в России позволило вам открыть компанию в США. Вы планируете распространить своё представительство в разных штатах. Насколько рынок переработки строительных отходов Америки отличается от того, что происходит в нашей стране?В США проблема переработки строительного мусора рассматривается серьезно. У них существуют федеральные, штатные и местные законы, регулирующие переработку строительного мусора. Некоторые штаты и города имеют специальные нормативы, требующие сортировки и переработки строительных отходов. В России тоже существуют законы и нормативные акты, регулирующие обращение с отходами, включая строительный мусор. Однако исполнение этих законов и их контроль не всегда эффективны. В США законодательство более строго и четко регламентирует переработку строительных отходов.При этом во многих районах США есть специальные места для сбора и утилизации строительного мусора. Это могут быть пункты приема отходов или специализированные предприятия по переработке. И в государстве широко практикуется раздельный сбор строительных отходов, что позволяет увеличить эффективность их переработки. Отдельные контейнеры используются для различных типов отходов, таких как дерево, например. В России инфраструктура для переработки строительного мусора не всегда развита должным образом, и в большинстве случаев строительные отходы всё же отправляются на свалки. Система сортировки часто отсутствует, причем не только для строительных, но и для бытовых отходов она плохо налажена.Плюс, сознательность и осведомлённость общества — то, о чем я говорила в начале. Жители США о проблеме строительного мусора и его переработке знают больше, и многие люди и компании активно стремятся к устойчивым практикам утилизации отходов. В России осведомленность населения о переработке строительного мусора ниже, что влияет на популярность и внедрение соответствующих практик.— Значит ли это, что перспективы развития бизнеса по переработке строительных материалов в России хуже, чем в США? Каким в принципе вы видите будущее этого направления в нашей стране?Я вижу огромный потенциал для развития нашего бизнеса в сфере переработки строительного мусора. Причем в обеих странах. С увеличением осознания общественности о проблеме строительного мусора и при растущем интересе к устойчивым практикам, спрос на наши услуги будет только увеличиваться.В настоящее время в России отрасль переработки строительного мусора активно развивается и претерпевает значительные изменения. Да, это движение началось не так давно, но началось и активное. В 2019 году был принят федеральный закон, регулирующий обращение с отходами производства и потребления, включая строительный мусор. Это стало стимулом для развития инфраструктуры для переработки и утилизации строительных отходов — уже сейчас в Подмосковье действует 15 перерабатывающих комплексов, а это новые рабочие места и развитие экономики в целом. Отрасль переработки строительного мусора в свою очередь стимулирует инновации и появление новых технологий — разработку методов сортировки и очистки отходов, применение передовых технологий переработки и создание новых строительных материалов на основе вторичных ресурсов. Инновации способствуют более эффективной переработке и снижению негативного воздействия на окружающую среду.В целом, мы движемся в сторону более устойчивой и экологически ответственной практики, и я думаю, у тех, кто планирует или уже занимается переработкой, есть хорошие перспективы.