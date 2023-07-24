Под суд пойдет водитель перевозившего балку моста большегруза за ДТП с четырьмя погибшими во...

Под суд пойдет водитель перевозившего балку моста большегруза за ДТП с четырьмя погибшими во Владимирской области.41-летнего жителя Владимира обвиняют в том, что он в ночь с 12 на 13 марта управлял грузовым тягачом с полуприцепом на котором перевозил 33-метровую железобетонную балку. Не имея при этом специального разрешения на движение крупногабаритного транспортного средства, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Мы сообщали об этом резонансном ДТП по горячим следам.В районе села Павловское Суздальского района он допустил занос задней части полуприцепа и выезд его на встречную полосу движения. Произошло столкновение с фургоном ГАЗ и автомобилями Mazda CX-5 Keewla и ГАЗ А23R32.Балка для реконструкции моста под Суздалем перегородила дорогу в обоих направлениях. Но водитель тягача не включил аварийную сигнализацию и не выставил знак аварийной остановки. Из-за чего водитель автомобиля Volvo XC 70 врезался в нее.Два водителя и два пассажира автомобилей Volvo XC 70, Mazda CX-5 Keewla скончались, водитель автомобиля ГАЗ А23R32 получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.Уголовное дело рассмотрит Суздальский райсуд.