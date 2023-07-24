Певица LYUDMI поделилась мыслями по поводу ситуации со здоровьем Романа Костомарова.

Певица LYUDMI поделилась мыслями по поводу ситуации со здоровьем Романа Костомарова."Я наблюдаю за безграничной силой духа Романа Костомарова. Сразу становится стыдно когда на какие-то свои дела находил отговорки: будь то спорт или другие проявления силы воли", – говорит LYUDMI.По словам артистки, популярность имеет две стороны, но в ситуации со спортсменом она сыграла на руку, так как он получил большую поддержку поклонников и просто неравнодушных."В случае с Романом Костомаровым популярность – это вообще настоящая панацея. Думаю, для него поддержка со стороны огромнейшего количества людей – это еще больший мотиватор. Конечно, он и сам силен, но когда в тебя верят становишься вдвойне сильнее", – отметила LYUDMI.При этом, отметила популярная певица, со славой каждый поступает по-разному."Кто-то в погоне за хайпом теряет себя и спустя какое-то время жалеет, а кто-то вершит хорошие дела, как Роман: во-первых, воодушевляя тех, кто тоже попал в сложную жизненную ситуацию, а во-вторых, мотивируя всех остальных отставить оправдания", – поделилась артистка.Напомним, в начале года спортсмен попал в больницу с пневмонией. Организм фигуриста не справлялся, и в итоге начался некроз тканей. Врачам пришлось ампутировать Костомарову стопы и кисти. Сейчас Роман проходит реабилитацию, учится заново ходить и жить с протезами.