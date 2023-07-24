После вмешательства прокуратуры больница во Владимирской области получила дорогое...

После вмешательства прокуратуры больница во Владимирской области получила дорогое медоборудование.Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой установлено, что по результатам электронного аукциона 11.04.2023 между ГБУЗ ВО «Золотковская районная больница» и ООО «Росинка» заключен контракта на поставку трех автоматических дефибрилляторов на сумму свыше 600 тыс рублей.Поставка их должна быть произведена не позднее 03.05.2023, но даже спустя месяц (13.06.2023) медицинские изделия не поставлены, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором поставщику медоборудования внесено представление, поставка дефибрилляторов произведена.Фото: сообщила пресс-служба облпрокуратуры.