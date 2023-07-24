Не стало выдающегося художника Михаила Изотова. Он скончался рано утром 23 июля после продолжительной болезни. Мастеру было 67 лет. Свою жизнь Михаил Николаевич посвятил искусству и

Не стало выдающегося художника Михаила Изотова. Он скончался рано утром 23 июля после продолжительной болезни. Мастеру было 67 лет. Свою жизнь Михаил Николаевич посвятил искусству и преподаванию. Он был профессором ВлГУ, воспитал несколько поколений талантливых художников, которые, как и их наставник, прославили Владимирскую область и Россию своими работами. В одном из интервью нашему каналу Михаил