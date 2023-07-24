22 июля на концерте группы «Руки Вверх!» в «Лужниках» впервые прозвучала песня «Девочка-плакса» — главная музыкальная тема сериала Сергея Жукова «Плакса»(16+). Песню исполнила Ника Жукова,

22 июля на концерте группы «Руки Вверх!» в «Лужниках» впервые прозвучала песня «Девочка-плакса» — главная музыкальная тема сериала Сергея Жукова «Плакса»(16+). Песню исполнила Ника Жукова, сыгравшая жертву буллинга в новом проекте линейки Wink Originals. Трек уже можно послушать эксклюзивно в VK Музыке. Цифровая премьера молодёжной драмы состоится в сентябре в видеосервисе Wink («Ростелеком»), а телепремьера