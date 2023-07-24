И SHAMAN, и Максим Галкин* любит женщин постарше.

И SHAMAN, и Максим Галкин* любит женщин постарше.Народная артистка СССР Алла Пугачева всегда имела многомиллионную армию поклонников. Особенно она пользовалась популярностью у представителей сильного пола. Только официально певица была замужем пять раз, про краткосрочные романы даже говорить не приходится.Последним (или крайним) избранником Примадонны стал некогда популярный в России комик Максим Галкин*, который нынче сменил ориентацию (политическую) и выступает с популистскими лозунгами и критикой в адрес нашей страны.В самой России сегодня в почете совершенно другие артисты – настоящие патриоты своей страны: Александр Буйнов, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Лариса Долина и, конечно, Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.Однако, несмотря на принципиальную разницу в политических взглядах, Максим Галкин* и SHAMAN имеют много общего. К примеру, артистов объединяет любовь к женщинам постарше. Алла Пугачева старше своего мужа на 27 лет.У автора хита "Встанем" разница с супругой тоже приличная – 13 лет. Кстати, и он в свое время оказался фаворитом Примадонны, но только в творческом плане. SHAMAN принимал участие в проекте Аллы Пугачевой "Фактор А" и в финале получил от нее специальную премию.Кроме того, и SHAMAN, и Максим Галкин* внимательно относятся к подбору сценических образов, пользуются тоннами косметики и даже красят волосы, что не характерно для большинства мужчин на российской эстраде.*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ