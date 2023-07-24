Смотрите Вести в 14.30: школьники с Донбасса приехали во Владимирскую область.
Внимание, опасная...
Смотрите "Вести" в 14.30: школьники с Донбасса приехали во Владимирскую область.
Внимание, опасная зона!
- "Военные заброшки" Владимира оказались в поле зрения активистов ОНФ.
Летний лагерь
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Мы изучали Владимир по урокам истории, очень хотелось его увидеть вживую.
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Юбилейный праздник
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