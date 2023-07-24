Смотрите Вести в 14.30: школьники с Донбасса приехали во Владимирскую область. Внимание, опасная...

Смотрите "Вести" в 14.30: школьники с Донбасса приехали во Владимирскую область.Внимание, опасная зона!- "Военные заброшки" Владимира оказались в поле зрения активистов ОНФ.Летний лагерь- Школьники с Донбасса приехали во Владимирскую область.Мы изучали Владимир по урокам истории, очень хотелось его увидеть вживую.- Какое путешествие ждёт ребят в рамках проекта "Университетские смены"?Юбилейный праздник- В Вязниках отметили 50-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни.