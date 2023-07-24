Смотрите Вести в 21.05: Фатьяновские песни о главном.
ДТП с тремя автомобилями и четверо...
Смотрите "Вести" в 21.05: Фатьяновские песни о главном.
ДТП с тремя автомобилями и четверо погибших.
Прокуратура вынесла обвинительное заключение в отношении виновника аварии в Суздальском районе.
Дорожная инъекция
В областном центре почти в круглосуточном режиме ремонтируют ямы на дорогах. Каким способом заделывают неровности?
50-й "Фатьяновский".
И Родина, любовь и дружба - вечные ценности, о которых писал "вязниковский соловей", Алексей Фатьянов. Как прошёл Фатьяновский праздник поэзии и песни на малой родине поэта?