Смотрите Вести в 9 утра: новый законопроект в сфере туризма.
Международные связи
- Делегаты из...
Смотрите "Вести" в 9 утра: новый законопроект в сфере туризма.
Международные связи
- Делегаты из Африки и Ближнего Востока - в нашем регионе.
Мы приехали сюда с делегацией египетских бизнесменов, которые хотят инвестировать в Россию
- Какие совместные проекты впереди?
Туристический бонус
- Новый законопроект в сфере туризма. Что такое туристический бонус и в чем его удобство?
Владимир в цвету
- И Владимир в цвету.
Нам нравится создавать красоту в городе. И приятно, когда граждане нас благодарят
- Более тысячи бархатцев высадили на Красносельском пруду.