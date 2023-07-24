На месте работают оперативные службы.

На месте работают оперативные службы.В понедельник около четырех часов утра произошла атака беспилотников на два нежилых здания в Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.Пострадавших и серьезных разрушений нет. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий атаки беспилотников.По официальным данным, БПЛА ударили по зданию на Комсомольском проспекте и бизнес-центру на улице Лихачева. Министерство обороны России обвинило в атаке Киев.