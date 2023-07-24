Стали известны новые адреса размещения камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Владимирской...
Стали известны новые адреса размещения камер видеофиксации нарушений ПДД на дорогах Владимирской области.
Начиная с сегодняшнего дня и до по 30 июля, сообщает пресс-служба минтранса ВО. передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
2-й километр Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» (западный выезд из Владимира, Московское шоссе);
9-й километр Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» (дальше по тому же шоссе в сторону Москвы);
12-й километр Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга»;
17 километр Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга»;
19-й километр Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга»;
246-й километр Р-132 «Золотое кольцо» (Ковровский район, между постом ДПС и рекой Нерехтой);
249-й километр Р-132 «Золотое кольцо»;
323 километр Р-132 «Золотое кольцо» (не доезжая 3,5 километров до АЗС, что напротив села Мисюрево Гороховецкого района);
351 километр Р-132 «Золотое кольцо» (не доезжая до поворота на деревню Ефимовскую);
99-й километр М-7 «Волга» (Петушинский район, город Покров, не доезжая пары километров до деревни Киржач);
105-й километр М-7 «Волга»;
123-й километр М-7 «Волга» (город Петушки, улица Шоссейная);
129-129-й километр М-7 «Волга»;
14-й километр Муром-М-7 «Волга» (подъезд к Владимиру с востока, за 3 километра до деревни Новой Быковки);
19-й километр Владимир – Муром – Арзамас (за Судогдой, не доезжая 5 километров до села Мошок);
8-й километр Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М-7 «Волга» (восточный подъезд к Владимиру, не доезжая до поворота на село Бородино);
137-й километр М-7 «Волга» (Петушинский район, около деревни Пекша);
290-й километр М-7 «Волга» (между Вязниками и деревней Коурково);
294-й километр М-7 «Волга» (ближе к Вязникам, у посёлка Первомайского).
Фото: пресс-служба минтранса ВО.