Современная индустрия красоты предоставляет девушкам массу возможностей для волшебного преображения. Среди процедур по коррекции внешности особое место занимает наращивание ресниц – с его помощью ты получаешь глубокий и выразительный взгляд вне зависимости от природных данных.

Современная индустрия красотыпредоставляет девушкам массу возможностей для волшебного преображения. Средипроцедур по коррекции внешности особое место занимает наращивание ресниц – сего помощью ты получаешь глубокий и выразительный взгляд вне зависимости отприродных данных.Не вдаваясь в дискуссию о том, стоит ли"украшать" себя искусственными способами, отметим, что к совершенству стремитсякаждая из нас. Другой вопрос — безопасность некоторых косметическихманипуляций.О том, насколько безобидно наращивание ресниц и есть ли у негопротивопоказания, "Дни.ру" рассказала Нейла Кетата — лешмейкер,руководитель студий красоты "NeyLashes", судья международных соревнований понаращиванию ресниц, тренер и автор собственной методики "Безопасноенаращивание".Положительные стороны процедурыВ большинстве случаев услуга высокоценится клиентками, поскольку имеет массу плюсов. Что она дает:1. Шанс сделать взглядоткрытым без особых сложностей.2. Идеальный вид в любоевремя суток.3. Уменьшение трат надекоративную косметику, а также на средства для снятия макияжа.4. Экономию времени поутрам и вечерам.5. Большой выбор вариантовпо форме и объему.Несмотря на очевидные плюсы, далеко некаждая девушка решается на процедуру.Мифы и правда о наращиванииБытует мнение, что наращивание можетвызвать негативные последствия для здоровья. Сторонники теории аргументируютсвою точку зрения следующими фактами:· возможно выпадение,сухость и истончение натуральных ресниц;· возникает риск аллергическихреакций;· отмечается ухудшениекачества кожи век после процедуры.Насколько правдива эта информация? Давайразберемся во всем по порядку.Вред для натуральных ресницВыпадение и рост волос являютсяестественным процессом обновления и сохранения их качественных показателей:цвета, объема и густоты. В большинстве случаев это зависит от общего состоянияорганизма, правильного питания, достаточного количества витаминов имикроэлементов.После снятия наращивания многие отмечают,что натуральные ресницы стали слабыми, бесцветными и слишком короткими. Однаковыпадение волос тут не при чем — это вопрос восприятия. По сути, девушки простопривыкают к шикарному виду своих глаз и забывают, как выглядели до процедуры.Так и возникает негатив в сторону искусственных ресниц.Стоит отметить и важность выбораправильной нагрузки на веки, которая зависит от параметров искусственноговолоса. Рекомендуется увеличивать длину не более чем на 2 мм от натуральнойресницы при густоте 2D.Основная причина, после которой "родным"волоскам бывает трудно восстановиться после процедуры — слишком большой объемнаращивания. Даже если ресницы пострадали, они отрастут в течение 60 дней безприменения специальных средств.Риск аллергииПоявление нежелательных реакций зависит отиндивидуальных особенностей человека. Невозможно предугадать, как повлияет наорганизм та или иная процедура. Стоит ли при этом бояться всего подряд,отказывая себе в посещении салона? Вряд ли ответ будет положительным.Разумный подход к выбору мастера,внимательное соблюдение всех рекомендаций станут надежной гарантиейбезопасности наращивания. Для собственного спокойствия почитай отзывы клиентов,посмотри на готовые результаты, проверь наличие сертификатов на материалы. Ещеодин важный вопрос — о стерилизации инструментов. Если проверка тебя устроила —доверься профессионалам и ничего не бойся.Повреждения кожи векЕще один миф о вреде наращивания связан соспособом снятия искусственных ресниц. Многие делают это дома, действуядостаточно агрессивными методами: иглами, пинцетом, интенсивным трением. Ничегохорошего из этого не выйдет. Процедура по удалению волосков должна проводиться мастеромс помощью специальных средств.Страшные истории о вреде от наращиванияпоявляются в информационном поле также из-за проведения манипуляции с применениемматериалов низкого качества.Проверенные косметические средствагарантируют безопасность и отличный эффект. Поэтому все разговоры о токсичностиклея и составов для снятия наращенных ресниц — не более чем вымысел.Негативные факторы1. Проблема поиска хорошего мастера. Наращивание— популярная услуга, ее предлагают практически в любом салоне. Однако настоящихпрофессионалов, знающих все нюансы процесса, найти непросто.2. Необходимость изменить позу сна: лежатьна животе, уткнувшись в подушку, категорически не рекомендуется. Придетсяотказаться также от слишком частого умывания и перестать постоянно теретьглаза.3. Потребность в коррекции. Примерно раз вмесяц понадобится посещать салон, чтобы обновить волоски. Наращивание нельзясделать раз и навсегда, услуга требует дополнительных визитов к мастеру.ПротивопоказанияБезусловными запретами к проведениюпроцедуры являются:· аллергия нацианоакрилат;· глазные заболевания,такие как конъюнктивит и ячмень;· недавняя пластическаяоперация на веках.Итак, что из этого следует? При серьезномподходе к выбору салона и внимательном отношении к своему здоровью наращиваниересниц принесет немало комфорта и положительных эмоций. Никакого вреда длянежной кожи вокруг глаз и волосяных луковиц оно не несет, а значит, доступнокаждой девушке.