Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Деятель ушел из жизни в Кургане 22 июля на 82 году после продолжительной болезни. Он написал четыре ..

Скончался заслуженный врач России, почетный профессор Центра им. Илизарова Сергей Швед. Деятель ушел из жизни в Кургане 22 июля на 82 году после продолжительной болезни.Он написал четыре монографии, более 300 научных работ, опубликованных в ведущих отечественных и зарубежных изданиях, отмечает . Кроме того, Швед является автором 46 изобретений.