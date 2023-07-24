Актуальная карта ремонта представлена на официальном сайте учреждения. Во Владимирской области на М-7 сейчас ремонтируются три участка. В Петушинском районе в Покрове на 101-104 километрах

Актуальная карта ремонта представлена на официальном сайте учреждения. Во Владимирской области на М-7 сейчас ремонтируются три участка. В Петушинском районе в Покрове на 101-104 километрах движение открыто по четырем полосам. Работы проводятся за пределами проезжей части. Возможны краткосрочные ограничения с занятием одной полосы. Напомним, к активной фазе ремонта, по решению чиновников и дорожников, рабочие вернутся,