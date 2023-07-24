Она будет называться «Sloboda animation».

«У нас начинает работать детская студия исторической анимации «Sloboda animation». В музейной киношколе дети сами будут придумывать, рисовать, озвучивать и снимать (!) свой мультфильм, а в основу сценария возьмут знания об Ивана Грозном, полученные в музее», - говорила Лариса Зарайская, заместитель директора музея-заповедника несколько месяцев назад. И вот юные аниматоры уже начали публично представлять свои работы.Процесс этот небыстрый. Прежде, чем приступить к творчеству, каждый ребенок, как было сказано выше, непременно слушает экскурсию, чтобы знать все самые важные моменты «царской» истории «Александровской слободы». И только после этого начинается кропотливая, но очень увлекательная и по-настоящему творческая работа.Наконец, первые фильмы уже «вышли на экран». В течение полугода юные мультипликаторы под руководством педагога с 32-летним стажем в анимации Екатерины Владимировны Глущенко знакомились с историей Александровского кремля, тщательно продумывали сюжеты, составляли раскадровку и отрисовывали каждый момент будущих «маленьких шедевров». Осваивать и работать пришлось на специальном оборудовании, приобретенном музеем. В результате получилось несколько совершенно разноплановых проектов, которые рассказывают о времени грозненской Слободы, строительстве царского кремля и даже «объясняют» в сюжете известные крылатые выражения.«Екатерина Владимировна - инициатор и автор программы раннего приобщения детей к экранному творчеству через создание собственного мультфильма и сотворчество с родителями. Ее методика позволила не просто увлечь детей, многие избрали анимацию своей профессией», - сказала Екатерина Копейкина, заведующая методическим отделом музея-заповедника. Первый мульт-дебют все юные мультипликаторы прошли успешно. Но главное, что процесс по-настоящему «зацепил» детей, так что впереди более масштабные фильмы от юных киношников.