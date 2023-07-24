В Чите 14-летняя девушка отбила 8-летнюю сестру от рук предполагаемого педофила, который пытался похитить ребенка. Об этом сообщает . Неизвестный звал девочку к себе в машину, предлагая ..

В Чите 14-летняя девушка отбила 8-летнюю сестру от рук предполагаемого педофила, который пытался похитить ребенка. Об этом сообщает .Неизвестный звал девочку к себе в машину, предлагая посмотреть на котенка. Школьница отказалась, и в какой-то момент мужчина просто схватил ее за руку и потащил. На крики девочки прибежала сестра и начала колотить похитителя. По данным , мужчина испугался и скрылся с места, а на шум пришли взрослые, которые и вызвали полицию.Как сообщает , подозреваемого удалось найти. Он задержан, возбуждено уголовное дело.