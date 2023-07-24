Подрядчик из Гусь-Хрустального долго не привозил в больницу важное и дорогое медоборудование – дефибрилляторы. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. Как установило

Подрядчик из Гусь-Хрустального долго не привозил в больницу важное и дорогое медоборудование – дефибрилляторы. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. Как установило надзорное ведомство, 11 апреля этого года Золотковская районная больница и ООО «Росинка» заключили контракт на поставку трех автоматических дефибрилляторов на сумму более 600 тысяч рублей. Они нужны для терапии грубых нарушений ритма