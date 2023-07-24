В городе Нижнеудинске Иркутской области двое детей пошли мыться в баню во время ливня. По данным интернет-издания, через какое-то время старший брат покинул помещение, оставив младшего ..

В городе Нижнеудинске Иркутской области двое детей пошли мыться в баню во время ливня. По данным интернет-издания, через какое-то время старший брат покинул помещение, оставив младшего одного.В какой-то момент раздался хлопок, и мальчик вернулся в баню. Он увидел своего брата с ожогами. Об этом сообщает .Ребенка доставили в медучреждение. По версии полиции, причиной случившегося могла стать молния, которая попала в постройку, пишет .