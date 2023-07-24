На обесценивание денег повлияло сразу несколько факторов.

В июне во Владимирской области инфляция выросла до 3,2%. Об этом сообщили в реготделении Банка России.На обесценивание денег повлияло сразу несколько факторов. Из-за падения курса рубля вновь подорожали легковые автомобили. Рост спроса привёл к увеличению цен на пиломатериалы, металлочерепицу и линолеум. Из-за повышения стоимости кормов и других издержек аграрии подняли ценник на мясо птицы.Вместе с тем подешевели сезонные овощи. Сфера услуг также частично упала в цене. Речь идёт о более дешевых билетах в кинотеатры и на услуги организаций культуры в целом.Планируется, что годовая инфляция составит 5-6,5%. Власти заверяют, что к 2024 году показатель вернётся к 4%.