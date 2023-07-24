Правоохранители задержали подозреваемую в краже денежных средств у 76-летней жительницы города Кольчугино.

Правоохранители задержали подозреваемую в краже денежных средств у 76-летней жительницы города Кольчугино. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Пенсионерка обратилась в полицию в середине июля и поведала, как у неё пропал кошелёк с наличными и банковской картой. Подозрение пало на 34-летнюю соседку, которая накануне приходила попросить денег в долг, но получила отказ.Стражи порядка нашли и задержали предполагаемую злоумышленницу, и на допросе женщина во всём призналась. Она рассказала, что похитила кошелёк, когда приходила просить взаймы. Подозреваемая отвлекла пенсионерку и незаметно положила чужое имущество в свой рюкзак.Рядом с банковской картой пенсионерка хранила листочек с пин-кодом, что позволило женщине снять 60000 рублей и потратить на личные нужды.В настоящий момент в отношении дамы возбуждено уголовное дело. Подозреваемая в краже находится под подпиской о невыезде.