В июле на фигуранта завели уголовное дело о мошенничестве.

В Коврове рабочий похитил с оборонзавода 50 деталей для ремонта военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.По версии силовиков, 35-летний ковровчанин с декабря 2022 года по март 2023, находясь на территории предприятия, путём обмана украл 50 деталей, используемых по двойному назначению.«Похищенные со склада конструктивные элементы фигурант продал. Ущерб заводу составил 650 тысяч рублей», - пояснили в ФСБ.В июле на фигуранта завели уголовное дело о мошенничестве.