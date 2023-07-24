Руководителем избран Вадим Ковалев.

Руководителем избран Вадим Ковалев.Члены Общественной палаты Москвы объявили о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. Решение принято единогласно."Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году, а также утвердить руководителя, заместителей руководителя штаба", – заявил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", руководителем Общественного штаба избран Вадим Ковалев. Его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов.Массух также избран главой штаба по наблюдению за электронным голосованием.В Москве 10 июля штаб общественной поддержки Сергея Собянина. Он расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке.Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.