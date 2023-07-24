Кароче, один новый русский ехал на своем Мерсе, и увидел бомжика, который жевал траву на газоне.
- Ты чё, мужик, творишь-то?! Охренел, что ли?!
Бомжик:
- Три дня ничего не ел, мил человек! Вот хоть травку пожую!
Новый русский:
- Эх ты, бедолага! Ну давай, прыгай сюда! Я сёдня добрый! Со мной поедешь!
Едут, значит, они.
Тут бомж и говорит:
- Спасибо тебе, добрый человек! Зря говорят, что богатые жадные!
Новый русский:
- Да ладно, братан! Щас ко мне на виллу приедем, сам увидишь, какой у меня газон сочный, нестриженый!
еще анекдот!