Он погиб 13 июля на передовой.

В Муроме похоронили 31-летнего гвардии сержанта Александра Макарова, который погиб в зоне СВО. Администрация города выражает соболезнования родным бойца.Муромлянин окончил школу №20. Проходил службу по контракту. Погиб 13 июля на передовой. Панихида состоялась 24 июля.