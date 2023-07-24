Любопытного кабана заметили у дороги между деревнями Афанасово и Михнево в Муромском районе. Подробностями и фотографиями с журналистом «Шестого канала» поделился местный житель Денис

Любопытного кабана заметили у дороги между деревнями Афанасово и Михнево в Муромском районе. Подробностями и фотографиями с журналистом «Шестого канала» поделился местный житель Денис Кадулин. Кабан ходил у дороги и наблюдал за машинами и людьми. Он даже выбегал на асфальт, но, увидев транспорт, убегал обратно. Денис Кадулин, местный житель Подпускал к себе на два метра,