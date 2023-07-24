Дизайнерская игровая зона будет называться Канитель.

Дизайнерская игровая зона будет называться "Канитель".Власти российской столицы в рамках комплексного благоустройства территорий и развития пойм рекШмелевки и Кузнецовки решили организовать новую точную притяжения для местных жителей. Большая парковая зона будет отличаться уникальным дизайном. Там, в том числе, построят, игровую площадку с различными объектами.Детская площадка будет разделена на несколько зон, чтобы занятия по душе там могли найти ребята разных возрастов. Ее обустроят около дома №54 на Воронежской улице. Самзеленый массив расположен недалеко от станций метро "Красногвардейская" и "Зябликово", вдоль Воронежской улицы и Орехового бульвара.Кстати, название "Канитель" для новой игровой площадки выбрано отнюдь не случайно. Для всего парка разработан уникальный дизайн-проект, в основу которого лег старинный промысел – производства канители. Издревле это было любимым занятием мастеров некогда расположенной там деревни Зябликово.Канитель представляет из себя тонкую золотую или серебряную проволоку, которую мастерицы использовали для создания невероятных орнаментов на дорогих одеждах или ювелирных украшениях. Оттенки золотого также будут использованы для оформления объектов в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки.Единый стиль новый зоны отдыха подчеркнут с помощью арт-объектов и малых архитектурных форм в желтом и оранжевом цветах. Историческая тематика будет ориентиром и при возведении детской площадки. К примеру, ее украсят акриловыми фигурами на опорах со встроенной подсветкой в виде букв, образующие с определенного ракурса слово "канитель".Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергей Мельников подчеркнул, что детская площадка будет состоять из нескольких игровых плоскостей: горизонтальной вертикальной и склона под углом 45 градусов."Примечательно и то, что с верхнего уровня площадки будет открываться живописный вид на пойму реки Шмелевки, что позволит использовать ее и как видовую зону", – отметил чиновник. По его словам, общая площадь игровой зоны составит 2660 квадратных метров.