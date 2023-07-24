В Шемышейском районе Пензенской области мужчина, который ранее уже отбывал наказание в колонии, посадил свою сожительницу на цепь. Таким образом он хотел вылечить ее от пьянства. Как ..

В Шемышейском районе Пензенской области мужчина, который ранее уже отбывал наказание в колонии, посадил свою сожительницу на цепь. Таким образом он хотел "вылечить" ее от пьянства.Как сообщают , вероятно, мужчина решил, что подруга употребляет больше спиртного, чем он сам. Он выволок ее во двор и, угрожая убийством, пристегнул к ее шее металлическую цепь, на которой ранее сидела собака. В таком виде женщину и застали сотрудники полиции.Задержанному грозит два года лишения свободы.