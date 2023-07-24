В Покрове жители и гости города гуляют по новому Бульвару дружбы народов. Два года назад проект...

В Покрове жители и гости города гуляют по новому Бульвару дружбы народов. Два года назад проект выиграл во Всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды. И вот теперь он реализован.Раньше на этом месте в самом центре города был неухоженный пустырь с пятиэтажками по соседству. Теперь здесь есть зоны тихого отдыха, детская площадка, место для проведения мероприятий, освещение. Бульвар озеленили. И все эти изменения произошли благодаря активности покровчан.