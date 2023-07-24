В результате ДТП во Владимирской области сотрудники МЧС деблокировали одного пострадавшего. 23...

В результате ДТП во Владимирской области сотрудники МЧС деблокировали одного пострадавшего.23 июня 2023 года произошло ДТП на трассе А-108, 138 км в Александровском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение двух транспортных средств. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.К ликвидации происшествия ДТП принимало участие 7 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека, 1 единица техники.Фото МЧС России по Владимирской области