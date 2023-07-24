Владимирца, виновного в смерти четырех человек в аварии, будут судить в Суздале. Речь идет о ДТП с большегрузом, который переводил бетонную балку. На водителя грузовика завели уголовное

Владимирца, виновного в смерти четырех человек в аварии, будут судить в Суздале. Речь идет о ДТП с большегрузом, который переводил бетонную балку. На водителя грузовика завели уголовное дело, сообщили в прокуратуре. Напомним, трагедия произошла в ночь с 12-е на 13-е марта. 41-летний владимирец управлял грузовым тягачом с полуприцепом, на котором была 33-метровая железобетонная балка. У