В Вязниках планируют открыть Центр культурного развития. Его строят в микрорайоне Толмачево, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. В культурном центре будет

В Вязниках планируют открыть Центр культурного развития. Его строят в микрорайоне Толмачево, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале. В культурном центре будет зрительный зал на 300 мест, сцена, гримерки, кабинет звукозаписи, хореографический зал, комнаты для секций и кружков и, конечно, 3D-кинотеатр. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Подрядчик зашел на площадку в марте этого года.