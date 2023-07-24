В Вязниках прошло закрытие всероссийского музыкального праздника, посвященного творчеству...

В Вязниках прошло закрытие всероссийского музыкального праздника, посвященного творчеству знаменитого поэта Алексея Фатьянова.В Вязниках завершился юбилейный 50-ый Всероссийский Фатьяновский фестиваль поэзии и песни. Почему слово Фатьянова и сегодня - главная объединяющая сила? Из Вязников-специальный репортаж Марии Платанюк.В небо устремляются полсотни белых голубей. По числу лет Фатьяновского праздника. Самые любимые строки. Те, что навсегда в миллионах сердец. Передаются через поколения. Стихи-о Родине, любви, дружбе. Истинах-вечных. И таких простых.- Снятся бойцы карие глаза. На ресницах тёмных светлая слеза.В творчестве "вязниковского соловья", поэта-фронтовика Алексея Фатьянова - отражение судьбы страны. Ее испытаний. Её побед. Первый фатьяновский праздник на родине поэта прошёл в 1974-ом. В 1988-ом он получил статус Всероссийского. Внучка поэта Анна Фатьянова- Китина - сегодня главный хранитель наследия гениального поэта. Уверена: секрет его резонирующего слова- в народности.Анна Фатьянова-Китина, внучка поэта Алексея Фатьянова, директор культурного центра имени Фатьянова:- Это простой русский язык, которым хочется петь. Ты его знаешь, ты знаешь каждое слово и тебе кажется, что это сказал ты. Не поэт. А ты. Мне кажется, действительно время петь Фатьянова.Максим Мокроусов, внук композитора Бориса Мокроусова:- Их нельзя не любить. Какие бы ни были времена, мы всё равно возвращаемся к этим нашим песням.Три дня в Вязниках работали десятки площадок юбилейного праздника. А место встречи на гала-концерте неизменно- легендарная "Солнечная поляночка".Вера Арсентьева, жительница г. Вязники:- Наш город- мы его настолько любим. Город героев и город поэта-песенника. Для нас это самое дорогое.Николай Виноградов, советник губернатора Владимирской области, глава Владимирской области с 1997-ого по 2013 гг, почётный гость Фатьяновского праздника:- Земля владимирская богата талантами. Фатьянов- это один из людей, который составил славу Владимирской области. Один из людей, у которого открыта душа.Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни прошёл при поддержке правительства Владимирской области, Министерства культуры Российской Федерации. Проект реализован с использованием гранта Российского фонда культуры. Глава Вязниковского района Игорь Зинин подчеркивает: в этом году пошли на рекорд.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района:- В последнее время сложилась традиция уже по посещению Вязников. Гости- это порядка 15 тысяч. А в этом году мы ожидаем больше 20 тысяч.Перед входом в фатьяновский парк- город мастеров. Промыслы разных уголков владимирского края. Фатьянов увековечен даже на мстёрской лаковой миниатюре. Поэту мастера посвятили цикл из 18 работ.Ирина Юдина, директор Мстёрского института лаковой миниатюрной живописи имени Модорова:- Когда весна придёт-не знаю. Уникальные вещи. Вообще фатьяновские песни уникальны, очень известны, всему народу известныМария Платанюк:- Встреча с поэтом Алексеем Фатьяновым на всероссийском празднике поэзии и песни, который носит его имя, буквально на каждом шагу. Вот и в фатьяновском парке появились литературные инсталляции. Одна из них - вот эти строки Алексея Фатьянова разных лет, которые будто парят в воздухе в городском саду. Как символ нашей памяти и верности фатьяновскому слову.Его сила рассеивает любые тучи. Хотя дождь и радуга на солнечной поляночке- тоже традиция. Губернатор Александр Авдеев приехал в Вязники с семьей. Открывая праздник, глава региона подчеркнул: "Фатьянов- гордость владимирской земли и Вязников, в первую очередь". В его строках- ответы на все вопросы. Фронтовая лирика Фатьянова помогает приближать победу и сегодня, в зоне СВО.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- У Алексея Ивановича такие простые, проникновенные слова. Человека от земли. Вырос простой. В Вязниках. Впитал всю глубину владимирской истории, российской истории. Совершенно простыми словами передаёт ощущения человека от жизни, переживания, и безусловно, то, что мы называем патриотизмом, любовью к Родине.- Ты мои степные дали, стройных сосен.Благодаря работе в архивах, которую ведёт Центр имени Фатьянова под руководством Анны Фатьяновой, рождаются новые песни. На главной сцене вновь звучит "Русская девушка". Стихи Алексея Фатьянова, музыка - Алексея Молдалиева.Алексей Молдалиев, певец, композитор, лауреат премии имени Фатьянова:- Она мне прислала рукописный текст прямо. За подписью Алексея Ивановича. И я говорю: "Надо же!" У меня припев получился сразу мелодический. Оно так сложилось.Ведущими гала-концерта стали народная артистка России Юлия Рутберг, актёр владимирской драмы Юрий Круценко и заслуженный артист республики Карелия Владислав Косарев. А выступили в Вязниках коллективы из 25 регионов страны. Вот уже 80 лет Фатьянов- наша главная объединяющая сила. Как писал сам Алексей Иванович, "по Отечеству мы земляки".Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- Мне очень хотелось бы сделать такой маршрут туристический, на родину Фатьянова. Постоять на этой солнечной поляночке. Я считаю, что каждые выходные на ней должны звучать песни Фатьянова.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Он становится центром притяжения многих и многих людей со всей страны. Он становится источником вдохновения для многих новых артистов. Это такой островок сохранения правильного русского слова. Правильной русской поэзии. Настоящего патриотизма.Россия- Матушка, столько дорог прошла!Александра Баркалова- юная певица из Донецкой Народной республики. Участница делегации из Докучаеска- города подшефного нашему региону.Александра Баркалова, певица, лауреат всероссийских конкурсов (г. Докучаевск, ДНР):- Я очень горда, что я выступаю именно сегодня, в этот праздник, так как он юбилейный.Виктор Баркалов, глава делегации г. Докучаевска Донецкой народной республики:- Во всех сферах мы ощущаем эту поддержку. И неспроста губернатор называет еще одним муниципальным округом город Докучаевск. *Мы влюбились в Вязники. Мы поражены тому, что в таком небольшом районном городке средоточие песни и поэзии.Ансамбль"Любо" во главе с его худруком Михаилом Ивановским- из ЛНР. В Вязниках- впервые. Участники коллектива подчёркивают: "приехали к родным".Михаил Ивановский, художественный руководитель народного ансамбля авторской и казачьей песни "Любо" (ЛНР):- Мы часть России и были ею. Мы защищали территорию великого войска Донского. Станциа Луганская. Откуда мы родом. Это территория исконно казачих земель. Мы никогда не отделились от великой России, ни ментально, ни духовно.Инна Данченко, солистка народного ансамбля авторской и казачьей песни "Любо" (ЛНР):- Мы приехали в семью. Мы очень долго ждали этго момента. Мы очень рады и счастливы.Дорогие сердцу песни- нон-стоп. Несколько часов. Завершило грандиозный марафон выступление заслуженного артиста России Сергея Трофимова.Мария Платанюк, Александр Чунаев "Вести-Владимир".