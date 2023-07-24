Стройка началась в марте. Площадка уже расчищена от растительности, выполнен перенос коммуникаций, вырыт котлован.

В Вязниках в июле 2024 года появится Центр культурного развития. Об этом рассказал губернатор.Объект возведут в микрорайоне Толмачёво. В досуговом центре оборудуют зрительный зал на 300 мест, сцену, 3D-кинотеатр, гримёрки, кабинет звукозаписи, хореографический зал и помещения для кружков.Стройка началась в марте. Площадка уже расчищена от растительности, выполнен перенос коммуникаций, вырыт котлован.«Все подготовительные работы выполнены в срок. Строители планируют заливать фундамент», - пояснил Александр Авдеев.Сдать ДК обещают в июле следующего года.