Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области рассказал о дистанционном...

Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области рассказал о дистанционном электронном голосовании.Навстречу сентябрьским выборам. С сегодняшнего дня в регионе начинается приём заявлений для участия в программе "Мобильный избиратель" и дистанционном электронном голосовании. Как воспользоваться этими форматами? Об этом в эксклюзивном интервью "Вестям" рассказал Вадим Минаев, председатель избирательной комиссии Владимирской области. С ним беседовала Мария Платанюк.