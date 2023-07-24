Владимир Сипягин, бывший губернатор Владимирской области сообщил о подготовке закона о госномерах...

Владимир Сипягин, бывший губернатор Владимирской области сообщил о подготовке закона о госномерах для самокатов.Сейчас партия ЛДПР готовит соответствующий законопроект для внесения его в Госдуму. Депутаты также составили свод правил управления самокатом. Об этом сообщает «РИА Новости».«Прежде всего нужно полностью запретить движение по городским дорогам без номерных знаков любых средств индивидуального передвижения на автономной тяге, способных двигаться быстрее 5 км/ч. Это и самокаты, и моноколеса, и прочие электрогаджеты», — сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин.Законопроект также подразумевает запрет движения такого транспорта в дождь со скоростью более 5 км/ч.«И необходимо принять презумпцию виновности водителя самоката, велосипеда и любого другого средства передвижения, способного двигаться быстрее 10 км/ч, при любом столкновении с пешеходом на тротуаре или зебре. Это базовые правила, которые покроют 90% ДТП с участием средств индивидуального передвижения», — добавил Сипягин.