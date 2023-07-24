Гадалка-мошенница из Владимира сняла порчу с пенсионерки за 175 тысяч рублей, превратив деньги в листы бумаги. Теперь «Колдунью» заберут не в Хогвартс, а в колонию. Как сообщили в прокуратуре,

Гадалка-мошенница из Владимира сняла порчу с пенсионерки за 175 тысяч рублей, превратив деньги в листы бумаги. Теперь «Колдунью» заберут не в Хогвартс, а в колонию. Как сообщили в прокуратуре, женщина действовала с сообщницей. Схема заключалась в том, что первая должна была убеждать доверчивых людей, что их сглазили, а вторая – делать вид, что проводит очищающий