Два региональных проекта победили на Всероссийском конкурсе Минстроя.

Владимирская область получила 170 млн рублей на развитие Мурома и Суздаля. Об этом рассказал Александр Авдеев.Два региональных проекта победили на Всероссийском конкурсе Минстроя. На 105 млн рублей в Муроме благоустроят набережную Оки, парк и прилегающую территорию. В Суздале власти займутся парком им. 950-летия. Грант составит 66 млн рублей.«На этом мы не останавливаемся. Готовим заявки на следующий конкурс», - подчеркнул губернатор.