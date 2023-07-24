В воскресенье, 23 июля, в Александровском районе случилось ДТП, в котором пострадал человек.

В воскресенье, 23 июля, в Александровском районе случилось ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.Предварительно установлено, что инцидент произошёл в 17.38 на 138 километре автотрассы А-108. На дороге столкнулись две машины, и водителя одного транспортного средства зажало в смятой кабине.Прибывшим на место аварии спасателям удалось вызволить потерпевшего и передать медикам. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 7 человек и 3 единицы техники.