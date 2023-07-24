Соревнования проходили в выходные в Ярославле. Результат встреч на поле: 3 победы и 1 ничья из четырёх сыгранных матчей. В результате Команда владимирской спортшколы под руководством тренера

Соревнования проходили в выходные в Ярославле. Результат встреч на поле: 3 победы и 1 ничья из четырёх сыгранных матчей. В результате Команда владимирской спортшколы под руководством тренера Александры Лещенко заняла первое место. Кроме того, юная футболистка Алиса Логунова стала лучшим игроком турнира! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/ministerstvo.sporta33