Владимирский госуниверситет в рамках проекта Университетские смены уже второй год принимает...

Владимирский госуниверситет в рамках проекта "Университетские смены" уже второй год принимает школьников с Донбасса. Что ждет ребят этим летом, узнал Федор Лалакин.Лето с пользой и новыми знаниями. Негласный девиз федерального проекта "Университетские смены". Уже второй год Пединститут ВлГУ принимает в своих стенах учеников школ Донбасса и возможно будущих абитуриентов. Диана Баглай-из Амвросиевки. В этом году перешла в 11 класс и уже задумывается, куда поступать дальше. Древний Владимир раньше видела лишь на картинках в учебнике истории.Диана Баглай, ученица Амвросиевской школы №6:- Мы изучали Владимир по урокам истории и очень хотелось это увидеть в живую, мы поедем в Суздаль, также мы поедем в Муром, очень хотелось бы увидеть реку Оку, также посмотреть на Золотые ворота, Успенский собор, полностью познакомиться с городом.Главная цель-сделать лето этих детей интереснее и насыщеннее, говорит директор Педагогического института ВлГУ Марина Артамонова.Артамонова Марина, директор Педагогического института ВлГУ:- У них достаточно большая образовательная программа, бесспорно досуговые мероприятия, экскурсии, спорт, все то, что можно получить в современном университете. Ну и конечно профориентация, то есть мы знакомим детей со всеми возможностями профессиональными, которые может дать наш университет.Посмотреть в телескоп, понаблюдать за физическими опытами, изучить 3D моделирование, совершить виртуальное путешествие в прошлое. Программа Университетских смен насыщена. Форматы-не только лекции.Екатерина Афонькина, старший преподаватель кафедры всеобщей истории Педагогического института:- Все участники достаточно активно спрашивали, слушали, задавали вопросы, отвечали на мои вопросы, им было интересно. Понятно, что в силу того, что достаточно много учащихся им каждому было интересно что то свое это абсолютно нормально но работать было очень интересно.Также ребятам предстоит провести дни в Суздале, Муроме, покататься на пароходе по Оке, и конечно осмотреть исторический центр Владимира, всего его памятники и соборы.Федор Лалакин, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"