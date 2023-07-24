Норма будет действовать до 30 июня 2027 года.

Во Владимирской области туроператоров освободили от НДС при продаже путёвок по России. Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Госдумы от Владимирской области«Снижение налоговой нагрузки поможет уменьшить стоимость отдыха. Конечно, чтобы мера заработала, бизнес должен проявить ответственное отношение к ценообразованию», — подчеркнул парламентарий.Норма будет действовать до 30 июня 2027 года. Она распространится на операции, которые проводились, начиная с 1 июля 2023 года.«В Народной программе партии "Единая Россия" выделен целый блок развития внутреннего туризма, в том числе детского. Мы должны показать школьникам нашу страну — насколько она огромна и прекрасна. Уверен, что именно так идёт воспитание молодёжи: любишь то, что знаешь», — резюмировал он.