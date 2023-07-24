Владимирскую область ожидает неделя дождей и гроз. Зато с середины недели станет теплее,...

Владимирскую область ожидает неделя дождей и гроз.Зато с середины недели станет теплее, прогнозируют синоптики.Со среды начнется влажная духота, а к четвергу воздух может прогреется до 25 градусов,Завтра, во вторник 25 июля, облачным будет весь день. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет дождь, но к вечеру он закончится.Воздух прогреется до 22 градусов.Ветер слабый - до 3 метров в секунду.Атмосферное давление стабильное - 741 мм. ртутного столба.Народный прогноз погодыВ старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если в этот день нет росы, а в низинах нет тумана – к ненастью. А если ночная роса не просыхает – быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.