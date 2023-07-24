Владимирскую область ожидает неделя дождей и гроз.
Зато с середины недели станет теплее,...
Владимирскую область ожидает неделя дождей и гроз.
Зато с середины недели станет теплее, прогнозируют синоптики.
Со среды начнется влажная духота, а к четвергу воздух может прогреется до 25 градусов,
Завтра, во вторник 25 июля, облачным будет весь день. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет дождь, но к вечеру он закончится.
Воздух прогреется до 22 градусов.
Ветер слабый - до 3 метров в секунду.
Атмосферное давление стабильное - 741 мм. ртутного столба.
Народный прогноз погоды
В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если в этот день нет росы, а в низинах нет тумана – к ненастью. А если ночная роса не просыхает – быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.