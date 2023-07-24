Людей эвакуировали из-за сообщения о минировании здания, сообщил один из сотрудников МЧС, работающий на месте. Эвакуация произошла сегодня, 24 июля, ближе к пяти часам вечера. В экстренные

Людей эвакуировали из-за сообщения о минировании здания, сообщил один из сотрудников МЧС, работающий на месте. Эвакуация произошла сегодня, 24 июля, ближе к пяти часам вечера. В экстренные службы позвонил аноним и сообщил, что в здании заложена бомба. По информации, которую мы получили в шесть вечера, ТЦ обследуют кинологи. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!